Следком выясняет причины пожара в Прикамье, унёсшего жизни двух людей

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В Суксунском муниципальном округе Пермского края следственные органы СК РФ выясняют причины пожара, унесшей жизни двух человек.

Поясняется, что 6 апреля 2026 года после ликвидации возгорания в частном жилом доме села Ключи были обнаружены тела мужчины 1965 года рождения и женщины 1972 года рождения. Согласно предварительным данным, очаг пожара мог возникнуть из-за неосторожного обращения с огнем во время курения.

По факту произошедшего организована доследственная проверка. Следователи осмотрели место происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз для установления всех обстоятельств случившегося.

Региональное управление Следственного комитета призывает жителей Прикамья строго соблюдать правила пожарной безопасности в повседневной жизни. Чтобы предотвратить трагические последствия, рекомендуется:

— не оставлять несовершеннолетних без внимания, регулярно обсуждать с детьми алгоритм действий при возгорании и закреплять знания о правилах безопасности;

— воздержаться от курения в постели и в местах, не приспособленных для этого; использовать специальные емкости для окурков;

— регулярно проверять состояние электропроводки, розеток, распределительных щитков и вилок электрообогревателей;

— не оставлять без контроля включенные в сеть нагревательные приборы;

— использовать только сертифицированное оборудование заводского производства;

— своевременно ремонтировать печи, камины и дымоходы, не допускать их эксплуатации при наличии неисправностей;

— исключить доступ детей к источникам открытого огня: спичкам, зажигалкам, пиротехническим изделиям.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.