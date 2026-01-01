Два прикамца погибли при пожаре в частном доме в Суксунском округе В настоящее время специалисты устанавливают причину и обстоятельства произошедшего

МЧС России по Пермскому краю

В селе Ключи Суксунского муниципального округа Пермского края произошёл пожар в частном жилом доме на ул. Гагарина. В результате возгорания погибли два человека. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю.

На тушение огня направлялись 14 сотрудников противопожарной службы и пять единиц спецтехники. Площадь пожара составила 90 кв. м. В ходе разбора конструкций газодымозащитной службой были обнаружены тела двоих погибших.

В настоящее время специалисты устанавливают причину и обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.

Спасатели напоминают: соблюдение правил пожарной безопасности — важнейшее условие сохранения жизни и имущества. При обнаружении признаков пожара необходимо немедленно звонить по номерам 01, 101 или 112.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.