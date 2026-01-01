Определены даты юбилейного фестиваля «Просвет» в Перми В этом году мероприятие пройдёт в пятый раз

Виктор Михалев

Организаторы ежегодного фестиваля света и медиаискусства «Просвет» (0+) в Перми назвали даты проведения мероприятия в 2026 году. Согласно представленной информации, событие состоится в конце августа.

В этом году фестиваль отметит юбилей — мероприятие пройдёт в Перми в пятый раз. Главная тема и подробности пока не раскрываются.

«Подготовка фестиваля 2026 года набирает обороты. Даты определены — 28, 29 и 30 августа. Сохраняйте даты, планируйте время. Скоро будет больше информации», — сообщили организаторы мероприятия.

В прошлом году фестиваль привлёк рекордное количество зрителей — события «Просвета» посетили 80 тыс. человек. Главной темой стали «Парки будущего». Особый интерес гости проявили к инсталляциям, установленным на экотропах в долине Егошихи (36 тыс. человек), маппингу на фасаде Пермского театра оперы и балета (24 тыс. зрителей), инсталляциям, представленным на территории «Завода Шпагина» (20 тыс. человек), а также мультимедиа-вечеринке (3 тыс. гостей).

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.