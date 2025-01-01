Фестиваль света в Перми привлёк 80 тысяч зрителей «ПроСвет-2025» подвёл итоги Поделиться Твитнуть

Родион Балков

Четвёртый фестиваль света в Перми «ПроСвет» (0+) прошёл с 29 по 31 августа и стал одним из крупнейших в России. Фестиваль, посвящённый в этом году «Паркам будущего», согласно данным его пресс-службы, собрал 80 тыс. зрителей, что стало абсолютным рекордом за всю историю фестиваля.

Особый интерес гости проявили к инсталляциям на экотропах в долине Егошихи: за три дня их посетили 36 тыс. человек. На маршрутах вдоль реки были установлены световые инсталляции: гигантское гнездо NIDUM, разговаривающее с людьми на «птичьем» языке, инопланетный цветок Florpass 004 и «Живая тропа», реагирующая на движение человека светом и звуком.

Маппинг на фасаде Пермского театра оперы и балета посмотрели 24 тыс. зрителей. В этом году работы в этом жанре подготовили 13 студий, включая художников из Франции и Испании и создателей спецэффектов для российских блокбастеров.

Завод Шпагина посетили 20 тыс. человек. Они смогли отправить послание миру через инсталляцию Hello Bubble и увидеть танец лазеров в инсталляции DUO.

Здесь же прошла самая масштабная мультимедиавечеринка (18+) в истории Перми, которая собрала 3 тыс. гостей, которые танцевали под музыку диджеев прямо внутри световой инсталляции «Сад света» от студии LYM ART.

Во время фестиваля впервые 16 пермских ресторанов, кафе и баров предложили гостям осмыслить тему гармонии искусства, природы и технологий через вкус. Пермяки и гости города более 2 тыс. раз попробовали футуристические авторские блюда и напитки, созданные специально для «ПроСвета».

