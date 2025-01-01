Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Парки будущего, музыка будущего, гастрономия будущего Фестиваль света в Перми привлёк 80 тысяч зрителей Поделиться Твитнуть

Юлия Баталина

Четвёртый фестиваль света в Перми «ПроСвет» (0+) прошёл с 29 по 31 августа и стал одним из крупнейших в России. Фестиваль, посвящённый в этом году «Паркам будущего», собрал 80 тыс. зрителей, что стало абсолютным рекордом за его историю.

Florpass 004

Родион Балков

Особый интерес гости проявили к инсталляциям на экотропах в долине Егошихи: за три дня их посетили 36 тыс. человек. На маршрутах вдоль реки были установлены световые инсталляции: гигантское гнездо NIDUM, разговаривающее с людьми на «птичьем» языке, инопланетный цветок Florpass 004 и «Живая тропа», реагирующая на движение человека светом и звуком.

Nidum

Родион Балков

Многие посетители, пришедшие посмотреть необычные объекты, писали в соцсетях, что побывали на экотропах впервые и открыли для себя новые природные локации и прогулочные маршруты. Действительно, плоская пойма — бывшее дно заводского пруда — отличается богатством растительного мира, здесь обитает множество птиц. Это настоящие джунгли в самом центре города. Сохранение этой природной среды, не испорченной стандартным благоустройством, — уникальный проект в масштабах России.

«ПроСвет», привлёкший внимание к «Зелёному кольцу Перми», буквально высветил этот проект, заставил тысяч горожан обратить на него внимание, подвсетил его исключительность.

Маппинг на фасаде Пермского театра оперы и балета посмотрели 24 тыс. зрителей. В этом году работы в этом жанре подготовили 13 студий, включая художников из Франции и Испании и создателей спецэффектов для российских блокбастеров.

Каждая маппинг-миниатюра представляла собой сюжетный мини-фильм, во время которого фасад театра покрывался трещинами и рассыпался, сквозь него прорастали диковинные цветы и деревья, архитектура здания превращалась в фантастический механизм, театр становился из реального объекта нарисованным проектом, который скомкивался, рвался — и возникал новый.

"Карртсилуни"

Родион Балков

В маппинге под названием «Карртсилуни», созданном командой медиахудожников PSI, инопланетный антропоморфный пришелец прилетал прямо на здание на сияющем метеорите и изо всех сил пытался превратить театр в живое существо, воздействуя на его сердце — химически, физически, информационно… Как сказано в аннотации к работе, «Карртсилуни» на языке аборигенов Аляски инюпик означает примерно «Сидеть вместе в темноте». Это история о том, как упорядоченная архитектура сталкивается с неизвестным — с символом природной силы и случайности. «Карртсилуни» — это общее пребывание в неизвестности, ожидании и гармонии, момент, когда контроль отступает и появляется новое.

Для создания маппингов фасад театра был измерен с помощью лазеров до микрона, чтобы изображение идеально совпадало с геометрией здания, а после этого сложные программы вычисляли количество люменов на каждый сантиметр поверхности, чтобы возникал «живой» анимационный эффект.

"Живая тропа"

Родион Балков

Все инсталляции в программе «ПроСвета» — это сложные инженерные и цифровые проекты, каждая из них — не просто красивая композиция, но и какое-то высказывание о природе, человеке, технологиях и их взаимодействии. Однако магия светового искусства состоит в том, что оно для каждого зрителя предлагает свой уровень наблюдения, и каждый находит в нём индивидуальную радость: дети с восторгом бегают по «живой тропе» и общаются с виртуальными птичками в световом гнезде, а склонный к размышлениям наблюдатель на тех же инсталляциях задумается о контрасте природного и технологического, об их взаимодействии и взаимодополнении.

Инсталляции на Заводе Шпагина посетили 20 тыс. человек. Они смогли отправить послание миру через инсталляцию Hello Bubble и увидеть танец лазеров в инсталляции DUO.

Мультимедиавечерика

Родион Балков

Здесь же прошла самая масштабная мультимедиавечеринка (18+) в истории Перми, собравшая 3 тыс. гостей, которые танцевали под музыку диджеев прямо внутри световой инсталляции «Сад света» от студии LYM ART. Сотни лазеров, преломляясь в кристаллических кубах, превратили суровое индустриальное пространство бывшего заводского цеха в удивительную органическую галерею.

Во время фестиваля впервые 16 пермских ресторанов, кафе и баров предложили гостям осмыслить тему гармонии искусства, природы и технологий через вкус. Пермяки и гости города более 2 тыс. раз попробовали футуристические авторские блюда и напитки, созданные специально для «ПроСвета».

