Местные власти окажут помощь родным погибшей в Прикамье учительнице Олесе Багуте На педагога добрянской школы напал ученик с ножом

Фото: 2Gis

Как рассказал глава Добрянского муниципального округа Дмитрий Антонов, родным и близким погибшей от ударов ножом учительницы школы №5 Олесе Багуте окажут всю необходимую помощь.

Руководитель территории сообщил, что врачи сделали всё возможное для спасения педагога, включая привлечение Пермской многопрофильной бригады врачей санитарной авиации.

«Выражаем искренние соболезнования семье», — написал Антонов на своей странице в соцсетях.

Как ранее писал «Новый компаньон», утром 7 апреля в школе №5 Добрянки произошло ЧП: 17-летний ученик напал с ножом на свою классную руководительницу Олесю Багуту. Она получила травмы и была срочно доставлена в медицинское учреждение, где позже скончалась. Следователи СК завели уголовное дело по статьям об убийстве и халатности. Подростка задержали и должны выбрать меру пресечения.

