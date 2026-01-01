Аукцион по продаже участка с долгостроем на Ушакова в Перми вновь не состоялся Начальная цена составляла 46,5 млн рублей

В Перми вновь не состоялся аукцион по продаже земельного участка с расположенным на нём долгостроем по ул. Адмирала Ушакова, 34. Как стало известно «Новому компаньону», актив не заинтересовал ни одного инвестора, на торги не заявился ни один участник.

Напомним, федеральный Фонд развития территорий предлагает приобрести участок площадью 0,15 га с недостроенным зданием. Степень строительной готовности объекта составляет на данный момент 14%. Жилой дом «Ушаков» планировала возвести обанкротившаяся в 2019 году «А-Технология», дольщики получили выплаты.

Ранее объект уже семь раз выставлялся на аукцион, впервые — весной 2025 года. Изначально минимальная цена лота составляла 68,9 млн руб. В марте 2026 года цену понизили до 53,2 млн, однако на все процедуры не поступало ни одной заявки. К торгам в апреле начальную цену вновь понизили, до 46,5 млн руб. Сам аукцион должен был состояться 13-го числа.

