Стоимость участка с долгостроем на Ушакова в Перми снизилась ещё на 12% Аукцион пройдёт 6 апреля

Начальная стоимость земельного участка с долгостроем на ул. Адмирала Ушакова, 34 снизилась ещё на 12%. Объект вновь выставили на торги — теперь за 46,5 млн руб. вместо установленных ранее 53,2 млн.

Аукцион на повышение запланирован на 6 апреля. Подведение итогов в случае состоявшихся торгов — на 13 апреля.

К реализации предлагается участок площадью 0,15 га с недостроенным зданием. Степень строительной готовности объекта составляет на данный момент 14%. Жилой дом «Ушаков» планировала возвести обанкротившаяся «А-Технология», дольщики получили выплаты.

Земельный участок семь раз выставлялся на аукцион, впервые — весной 2025 года. Тогда начальная цена составляла 68,9 млн руб. Последний раз аукцион был назначен на 2 марта, актив предлагали приобрести за 53,2 млн. Все организованные ранее торги были признаны несостоявшимися в связи с тем, что на участие не поступало ни одной заявки.

