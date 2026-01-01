Участок с долгостроем на Ушакова в Перми выставлен на торги седьмой раз Начальная цена проблемного объекта снизилась на 20% Поделиться Твитнуть

Земельный участок с долгостроем по ул. Адмирала Ушакова, 34 в Перми вновь выставлен на торги. По данным сайта Фонда развития территорий, начальная цена составляет 53,2 млн руб. Аукцион состоится 2 марта.

Площадь участка составляет 0,15 га, площадь будущего здания — 12,4 тыс. кв. м, из них жилая площадь — 6,2 тыс. кв. м, площадь коммерческих помещений — 948 кв. м. Количество машино-мест составит 41, предельное количество этажей указано как 10, при этом здание планировалось возвести в 25 этажей.

Первым на информацию обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье». Издание также отметило, что степень строительной готовности объекта незавершённого строительства составляет на данный момент 14%.

Напомним, дом «Ушаков» планировало возвести обанкротившееся ООО «А-Технология». Сроки сдачи дома неоднократно переносились, он так и не был введён в эксплуатацию. В апреле 2019 года в отношении девелопера ввели процедуру конкурсного производства. Дольщики получили выплаты.

По данным платформы «Росэлторг», объект шесть раз выставлялся на торги, впервые — весной 2025 года. Тогда начальная цена составляла 68,9 млн руб. Затем его пытались продать в мае (по той же цене), в июне и августе (за 55,1 и 48,2 млн руб. соответственно) и в декабре (за 66,5 млн руб.). Последний раз аукцион прошёл в январе 2026 года, начальная цена оставалась 66,5 млн руб. (на 20% выше заявленной в новом аукционе). Торги были признаны несостоявшимися, поскольку на участие не было подано ни одной заявки.

