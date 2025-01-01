На торги снова выставлен участок с долгостроем на Ушакова в Перми Начальная цена составляет 66,5 млн рублей Поделиться Твитнуть

Фонд развития территорий снова выставил на торги земельный участок с долгостроем на ул. Адмирала Ушакова, 34 в Перми. Начальная стоимость составляет 66,5 млн руб. Аукцион будет проводиться на повышение цены.

Согласно информации, опубликованной на сайте «Росэлторг», заявки от участников принимаются до 22 января. Подведение итогов назначено на 29 января. Первым на аукцион обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье».

Напомним, площадь участка составляет 1,4 тыс. кв. м. Вид разрешённого использования — многоквартирные дома разных типов со встроенно-пристроенными помещениями нежилого назначения на нижних этажах. Здесь находится объект незавершённого строительства — дом «Ушаков», застройщиком которого выступало обанкротившееся ООО «А-Технология».

Планировалось, что в 25-этажном здании общей площадью 12,5 тыс. кв. м будет 159 квартир. Сроки сдачи дома неоднократно переносились, он так и не был введён в эксплуатацию. В апреле 2019 года в отношении девелопера ввели процедуру конкурсного производства. Дольщики получили выплаты.

Право собственности земельного участка перешло к организатору аукциона на основании определения арбитража 2023 года по делу о несостоятельности девелопера. Объект незавершённого строительства не состоит на кадастровом учёте, передаётся как неотделимое улучшение с правами на земельный участок.

Впервые на торги объект был выставлен в марте 2025 года. Начальная цена составляла 68,9 млн руб. Затем, по данным «Росэлторг», имущество пытались продать ещё несколько раз — весной (по той же цене), летом (55,1 млн и 48,2 млн руб.) и в начале декабря (66,5 млн руб.). Однако аукционы были признаны несостоявшимися, на участие не было подано ни одной заявки.

Ранее «Новый компаньон» писал, что минимущества Прикамья утвердило приказ о внесении изменений в правила землепользования и застройки по участку на ул. Адмирала Ушакова, 34. Здесь установили территориальную зону обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2) с коэффициентом плотности застройки в 4,15 и высотностью застройки 24 этажа.

