На торги выставлен участок с долгостроем в Кировском районе Перми Речь идёт о проблемном доме по ул. Адмирала Ушакова, 34 Поделиться Твитнуть

«Фонд развития территорий» выставил на торги земельный участок по ул. Адмирала Ушакова, 34 в Кировском районе Перми общей площадью 1480 кв. м. Начальная стоимость лота составляет 68,9 млн руб. Окончание приёма заявок — 4 апреля 2025 года.

Как сказано в документации, размещённой на сайте Фонда, вид разрешённого использования участка — многоквартирные дома разных типов со встроенно-пристроенными помещениями нежилого назначения на нижних этажах.

На этом участке находится объект незавершённого строительства — дом «Ушаков», застройщиком которого выступало ООО «А-Технология». Планировалось, что в 25-этажном здании общей площадью 12,5 тыс. кв. м будет 159 квартир. Сроки сдачи дома неоднократно переносились, он так и не был введён в эксплуатацию. 29 апреля 2019 года решением Арбитражного суда Пермского края в отношении девелопера ввели процедуру конкурсного производства.

Как сообщалось на сайте правительства Прикамья, дольщики долгостроя получат страховые выплаты за нарушение застройщиком своих обязательств. На сайте «Фонда защиты прав граждан-участников строительства Пермского края» указано также, что в мае 2022 года, после возвращения имущества в конкурсную массу, в соответствии с правилами принятия решений публично-правовой компанией «Фонд развития территорий», у ППК «Фонд развития территорий» появилась возможность принять решение о предоставлении гражданам-участникам строительства денежной компенсации.

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