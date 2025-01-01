Двум участкам с долгостроями в Перми утвердят высотность Речь идёт о незавершённых домах на улицах Декабристов и Адмирала Ушакова Поделиться Твитнуть

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края утвердило приказ о внесении изменений в правила землепользования и застройки. Согласно документу на сайте ведомства, участкам, где расположены долгострои (ул. Декабристов, 97 и ул. Адмирала Ушакова, 34), планируют изменить зонирование.

На незастроенном участке по ул. Декабристов, 97 установят границы территориальной зоны обслуживания и деловой активности городского центра (Ц-1). Предельная высота — не более 23 этажей, коэффициент плотности застройки составит 2,3. Площадь участка составляет 3,4 тыс. кв. м.





На земельном участке по ул. Адмирала Ушакова, 34, площадью 1,4 тыс. кв. м, установят территориальную зону обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2) с коэффициентом плотности застройки в 4,15. Этажность составит 24 этажа.





Напомним, 22-этажный ЖК «Столичный» (ул. Декабристов, 97), в котором квартиры приобрели 154 дольщиков, начали строить в 2010 году. Стройка остановилась спустя три года, после возведения 19 этажей. Компанию «Солдес строй», которая занималась строительством, признали банкротом. Осенью 2022 года федеральный ФРТ заключил договор со строительной компанией ООО «СФ Основание» для достройки дома. Плановый срок завершения его возведения составлял 15 месяцев — до февраля 2024 года. Однако подрядчик не справился с задачей, и контракт с ним был расторгнут в 2023 году.





На участке по ул. Ушакова, 34 находится объект незавершённого строительства — дом «Ушаков» , застройщиком которого выступало ООО «А-Технология». Планировалось, что в 25-этажном здании общей площадью 12,5 тыс. кв. м будет 159 квартир. Сроки сдачи дома неоднократно переносились, он так и не был введён в эксплуатацию. 29 апреля 2019 года решением Арбитражного суда Пермского края в отношении девелопера ввели процедуру конкурсного производства.

