Производитель крепкого алкоголя в Перми увеличил выручку до 3,5 млрд рублей Рост доходов «Пермалко» в 2025 году составил 67%

Константин Долгановский

Один из крупнейших на российском рынке производителей крепкого алкоголя АО «Пермалко» в 2025 году увеличил выручку до 3,5 млрд руб. Рост доходов составил 67%. При этом чистая прибыль показала снижение — на 19%, до 43,7 млн руб.

Согласно отчёту о финансовых результатах, выручка от основной реализации продукции составила 3,4 млрд руб., из них 172,3 млн руб. — от экспортной реализации. По итогам 2024 года выручка составляла 2,1 млрд руб., выручка от основной реализации — 2 млрд руб. Себестоимость продаж в 2025-м увеличилась на 56%, до 2 млрд руб., по основной реализации — на 51%, до 1,9 млрд.

Валовая прибыль увеличилась на 83,6% и сложилась в 1,4 млрд руб. Коммерческие расходы составили 480,2 млн руб. (+49%), управленческие — 225,9 млн (+22,6%). Прибыль от продаж выросла более чем в 2,5 раза, до 745 млн, прочие доходы сократились в 2,4 раза, до 9 млн руб.

АО «Пермалко» зарегистрировано в 1993 году. Уставный капитал составляет 82,3 млн руб. Основная доля акций принадлежит ООО «Алковорлд». Занимается производством дистиллированных питьевых алкогольных напитков, таких как водка, виски, бренди, джин, ликёры и другие. Большую часть рынка сбыта составляет территория РФ — более 90%. Экспортные поставки осуществлялись в Армению, Азербайджан, Грузию, Казахстан, Корею и Туркмению. В прошлом году компания также запустила производство соджу под брендом Pum Purum.

