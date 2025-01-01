Алёна Бронникова «Пермалко» планирует начать производство соджу в июле Заявка на регистрацию товарного знака была направлена весной Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Первый розлив популярного корейского алкогольного напитка соджу АО «Пермалко» запланировало на 10 июля. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на Инну Ильину, директора по корпоративным коммуникациям управляющей компании «Алковорлд» (владеет долей АО).

В этом году завод обратился в Роспатент с заявками на регистрацию нескольких товарных знаков, в частности Pum Purum (для четырёх видов соджу) и Organic (для алкогольных напитков, за исключением пива).

По данным годового отчёта предприятия, объёмы производства в минувшем году сократились на 29,4%, до 1,28 млн руб. Себестоимость реализации товаров снизилась на 25,8%, до 1,3 млрд руб. На экспорт ушло 7,5% от общего объёма продаж. По словам Анны Ильиной, снижение показателей связано с изменением стратегического курса предприятия, поскольку завод принял решение о развитии собственного портфеля брендов с нуля.

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