Алёна Бронникова По итогам 2024 года «Пермалко» сократил производство почти на 30% Причиной стало решение о развитии собственных брендов «с нуля» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным годового отчёта АО «Пермалко», объёмы производства предприятия в 2024 году сократились на 29,4%, до 1,28 млн руб., себестоимость реализации товаров — на 25,8%, до 1,3 млрд руб. Экспортные поставки составили 7,5% от общего объёма продаж.

Как сообщила директор по корпоративным коммуникациям компании «Алковорлд» (владеет долей АО «Пермалко») Инна Ильина изданию «Коммерсант-Прикамье», снижение показателей годовых объёмов производства связано с изменением стратегического курса предприятия. «Пермалко» приняло решение о развитии собственного портфеля брендов «с нуля».

В этом году завод обратился в Роспатент с заявками на регистрацию нескольких товарных знаков, в частности, Pum Purum для производства трёх видов корейского алкогольного напитка соджу, и Organic для производства алкогольных напитков, за исключением пива.

Как сообщал ранее «Новый компаньон», по итогам прошлого года доход АО снизился на 20% по сравнению с 2023-м и составил 2,1 млрд руб. Чистая прибыль тоже сократилась — на 24,6%, до 52,8 млн руб.

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