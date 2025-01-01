«Пермалко» в 2024 году снизил прибыль на 34,6% Выручка снизилась на 20% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский завод «Пермалко» по итогам 2024 года зафиксировал доход в размере 2,1 млрд руб., что на 20% ниже показателя предыдущего года (2,6 млрд руб.). Основной объём выручки составила основная реализация (2,07 млрд руб.), в том числе на экспорт (194,9 млн руб.). Информация об этом опубликована на сайте Главного информационного ресурса бухгалтерской отчётности.

Себестоимость продаж АО «Пермалко» показала снижение на 25,8% — с 1,7 млн руб. в 2023 году до 1,3 млн в 2024-м. Чистая прибыль также сократилась — на 24,6%, до 52,8 млн руб., в то время как годом ранее она равнялась 80,8 млн руб.

В феврале компания направила в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака Pum Purum для производства соджу. Кроме того, 27 февраля были зарегистрированы заявки на регистрацию ещё четырёх товарных знаков под общей линейкой Organic: Cotton Honey, Len, Pure & Natural и Spelta. Как указано на сайте Znakoved, под этой маркой планируется производить алкогольные напитки, за исключением пива, в том числе водку, дижестивы, ликёры, спиртовые напитки, экстракты и эссенции, настойки, напитки, полученные перегонкой.

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