«Пермалко» планирует запустить производство соджу Компания подала заявку на регистрацию товарного знака Pum Purum Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский завод «Пермалко» подал заявку в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) на регистрацию товарного знака Pum Purum. По данным сайта znakoved.ru, заявка была направлена в конце февраля.

Под новым брендом АО «Пермалко» планирует запустить производство алкогольных напитков, за исключением пива, в том числе, аперитивы, биттеры, дижестивы и соджу.

Планы по производству корейского алкогольного напитка подтвердила «РБК Вино» директор по корпоративным коммуникациям компании «АлкоВорлд» (владеет долей АО «Пермалко») Инна Ильина. Она отметила, что соджу становится всё более популярным, особенно в молодёжной среде.

«Мы уверены, что введение этого напитка в ассортимент позволит привлечь новых потребителей и расширить аудиторию. Мы планируем начать продажи в доступных нам каналах продаж в ключевых регионах России, где наблюдается интерес к напитку. Решение об объёмах производства и рынке сбыта будет принято по результатам тестирования спроса», — цитирует издание Ильину.

В сентябре 2023 года «Пермалко» направил в Роспатент также заявку на регистрацию бренда «Сердце Пармы». Под ним компания намерена выпускать водку, джин, ликёры и коктейли, пиво и безалкогольные напитки.

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