Пермский «Молот» уступил «Горняку» в 1/8 финала плей-офф ВХЛ Хоккеисты Перми завершили сезон

ХК «Молот»

Седьмая, решающая игра 1/8 финала плей-офф ВХЛ между «Молотом» и ХК «Горняк-УГМК» из Верхней Пышмы завершилась поражением пермяков. Выездной матч 6 апреля закончился счётом 2:1.

Счёт был открыт только во втором периоде. Первую шайбу забил Николай Глухов на 30-й минуте, реализовав большинство. Сравнять цифры на табло сопернику удалось уже на 39-й минуте. Вторая шайба от хозяев льда была заброшена в ворота пермяков в третьем периоде. Таким образом, «Молот» не прошёл в четвертьфинал, проиграв «Горняку» в серии 4:3.

«Сегодня отдали все силы и боролись до последнего, но не хватило совсем немного. Сезон на этом завершён. Спасибо всем, кто поддерживал команду. Это было по-настоящему мощно и эмоционально», — отметили в пресс-службе клуба.

Напомним, шанс на плей-офф «Молот» получил в предыдущей встрече. Матч проходил дома 4 апреля. Пермяки вырвали победу со счётом 2:1.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.