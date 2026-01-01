Пермский «Молот» обыграл «Горняка-УГМК» со счётом 2:1 Победную шайбу забросил Даниил Лапин

Фото: ХК "Молот"

В шестом матче 1/8 финала плей-офф ВХЛ пермский «Молот» одержал волевую победу над «Горняком-УГМК» со счётом 2:1. Встреча прошла на домашней арене пермяков и получилась по-настоящему напряжённой.

Гости открыли счёт в первом периоде и удерживали преимущество почти до самого конца игры. Однако за полсекунды до финальной сирены Даниил Лапин сумел сравнять счёт, чем перевёл матч в овертайм. В дополнительное время уже на второй минуте Лапин забросил победную шайбу, принеся своей команде победу и сравняв счёт в серии — 3:3.

Теперь решающая, седьмая игра серии состоится 6 апреля в Верхней Пышме. Пермский клуб, уступавший по ходу противостояния 0:3, получил шанс выйти в следующий раунд плей-офф.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.