В феврале задолженность организаций Прикамья по зарплатам выросла ещё на 17% Суммарный долг превысил 2,7 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Суммарный объём задолженности организаций Прикамья по зарплатам к концу февраля вырос ещё на 17,1%. В целом показатель превысил 2,7 млн руб. (в январе он составлял 2,3 млн). Количество работников, перед которыми имеется просроченная задолженность, за месяц увеличилось с 14 до 21 человека.

По видам экономической деятельности долги сложились у предприятий, ведущих деятельность добычи полезных ископаемых, — 1,9 млн руб., как и в январе, а также организаций сферы образования — 848 тыс. руб. (+89,7%).

По данным Пермьстата, бюджетная задолженность по оплате труда к концу месяца отсутствовала, а весь объём задолженности возник в связи с отсутствием собственных средств организаций.

На конец января просроченная задолженность по заработной плате составляла 2,3 млн руб. По сравнению с декабрём показатель вырос на 23,5%. Задолженность организаций в сфере образования составляла 447 тыс. руб.

