Задолженность по зарплате в Пермском крае выросла на 23,5% Средняя сумма долга на одного человека составляет почти 168 тысяч рублей

Константин Долгановский

Просроченная задолженность по заработной плате в Пермском крае на конец января 2026 года выросла до 2,3 млн руб. Согласно представленным данным, это на 23,5% больше, чем было в декабре 2025 года. Тогда показатель составлял 1,9 млн руб.

Как отмечается в докладе Пермьстата, бюджетная задолженность по оплате труда отсутствует. Весь объём сложился из-за отсутствия собственных средств организаций. Средняя сумма долга на одного человека составляет почти 168 тыс. руб.

Рост показателя связан с образованием задолженности в сфере образования. Так, на конец предыдущего месяца предприятия, занимающиеся добычей полезных ископаемых имели долги по зарплате в 1,9 млн руб., данный показатель не изменился. К концу января к этой сумме добавилась задолженность организаций в сфере образования в сумме 447 тыс. руб.

Всего организации региона должны выплатить долги по зарплате 14 работникам. Количество работников, перед которыми образовались долги, выросло в два раза. Средняя сумма долга на одного человека в сфере добычи полезных ископаемых составляет 272 тыс. руб., в сфере образования — 63,8 тыс. руб.

