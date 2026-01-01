Уровень воды в реке Обве Пермского края показал рекордный рост за 12 часов На нескольких реках пройден первый пик половодья

Согласно данным временных водомерных постов в Пермском крае на 18 часов 6 апреля, на нескольких реках региона пройден первый пик весеннего половодья. Как отметили в ГИС-Центр ПГНИУ, главным событием дня стал очень резкий рост в бассейне Обвы — на двух пунктах уровень воды за 12 часов поднялся более чем на метр.

«Только сегодня вода с многочисленных притоков дошла до Обвы, и сразу на двух постах был отмечен рост более чем на метр — в Козьмодемьянске на 135 см, в Усть-Нердве на 160 см за 12 часов. Темп рекордный для нынешнего половодья», — рассказали эксперты.

Предполагается, что скачок связан с разрушением ледового покрова, однако точная информация с места пока отсутствует. Основной пик будет формироваться в конце недели, при этом на водосборе останется существенное количество снега.

Также более высокий основной пик ожидается и на других реках. Так, на реках Буй (с. Трегубовка, Урталга) и Бабке в Кукуштане пройден первый пик половодья, уровень воды снизился на 10 см. В нижнем течении Бабки — в с. Моховом — уровень воды поднялся на 20 см, достигнув показателя в 420 см. Ожидается, что активное таяние снега под влиянием дождей в ближайшие дни приведёт к основному пику в середине недели с высокой вероятностью затопления пойм.

На Сылве в Посаде прибавилось 50 см за день (+90 см за сутки), в Кишерти — на 37 см за день (+87 за сутки), в Кунгуре — на 40 см за 12 часов. Суммарный подъём в Усть-Кишерти — на 2,9 м, в Кунгуре — на 2,4 м. На Шакве (Плеханово) и Барде (Андреево) рост начался только сегодня 6 апреля. После прохождения первого пика 7 апреля возможен некоторый спад, следующий ожидается в пятницу—субботу.

В бассейне Иньвы половодье только началось. По прогнозам, основной объём талой воды замёрзнет на водосборе 9-10 апреля во время похолодания.

Как сообщалось ранее, на неделе с 6 по 12 апреля в Прикамье придёт похолодание. Количество осадков будет немного больше климатической нормы, локально может выпасть до 75% от месячной нормы, частично — в виде снега.

