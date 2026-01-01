В Перми число секонд-хендов увеличилось до 57 Выросло и количество ателье по ремонту одежды

Согласно данным геосервиса 2ГИС, количество секонд-хендов в Перми за три года выросло на 16,3%. В марте 2026 года в городе насчитывалось 57 таких точек. В то же время в среднем по городам-миллионникам за тот же период число секонд-хендов снизилось на 4%.

Одновременно с этим, количество ателье по ремонту одежды в городах-миллионниках увеличилось на 12%. Наибольший рост наблюдался в Воронеже (+39%, до 288 точек), Самаре (+33%, до 414 точек), Краснодаре и Красноярске — по 30% (до 706 и 347 точек соответственно). В Перми прирост составил 8,9% (до 367 точек).

По запросам в 2ГИС, с февраля 2024-го по февраль 2026 года интерес к секонд-хендам вырос более чем в два раза, к ателье по ремонту одежды — на 23%.

