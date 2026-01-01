В ДТП на трассе под Кунгуром в Прикамье пострадали женщина и ребёнок Авария произошла поздним вечером 5 апреля

Фото: сообщество "Поисково - спасательная служба КМО(16+)" ВКонтакте

На трассе под Кунгуром в Прикамье поздним вечером 5 апреля произошло ДТП. В результате столкновения «Лады Ларгус» и ГАЗ 3110 «Волга» пострадали женщина и ребёнок. Об этом сообщили в поисково-спасательной службе Кунгурского муниципального округа.

«На телефон поисково-спасательной службы КМО 5 апреля в 23:03 поступил звонок от оперативного дежурного ЕДДС КМО о ДТП с пострадавшими на 8 км автодороги Кунгур—Ашап, столкновение двух автомобилей «Лада Ларгус» и ГАЗ 3110 «Волга», — рассказали в ведомстве.

На месте аварии спасатели провели стабилизацию и ПБ автомобилей. Пострадавшими оказались женщина 1981 г.р. и девочка 2016 г.р.

Ранее «Новый компаньон» писал, что на автодороге Кострома—Шарья—Киров—Пермь утром 3 апреля произошло смертельное ДТП. Двигаясь в сторону Краснокамска, «Киа Рио» съехал с проезжей части в зону парковки и наехал на стоящий грузовик «Рено». Водитель легкового автомобиля скончался.

