В Прикамье 3 апреля произошло смертельное ДТП Водитель иномарки въехал в стоящий на парковке грузовик

Фото: Госавтоинспекция Пермского края

На автодороге Кострома—Шарья—Киров—Пермь 3 апреля произошло смертельное ДТП, сообщает Госавтоинспекция региона.

В 9:40 со стороны Перми в сторону Краснокамска ехал автомобиль «Киа Рио» под управлением водителя 1997 г.р. Предварительно установлено, что водитель на 1074 км трассы съехал с проезжей части в зону парковки и наехал на стоящий грузовик «Рено». В результате инцидента водитель «Киа Рио» скончался.

По факту ДТП проводится проверка и устанавливаются причины произошедшего.

«Уважаемые водители, Госавтоинспекция напоминает! Управлять транспортным средством в утомленном состоянии запрещено Правилами дорожного движения. Не совершайте опасных маневров, держите дистанцию и соблюдайте скоростной режим!» — добавили в ГИБДД.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.