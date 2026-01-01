Памятники Перми начали приводить в порядок после зимы Запланированы работы на 60 объектах

Фото: соцсети Эдуарда Соснина

В Перми начали приводить в порядок памятники после зимы. Объекты моют специальными составами и покрывают защитным воском от непогоды. Как сообщил в своих соцсетях глава города Эдуард Соснин, всего за сезон планируется провести работы более чем на 60 объектах.

Ежегодная помывка памятников проводится в рамках проекта «Пермь в порядке». Специалисты очищают объекты от пыли и грязи, наносят нейтральное моющее средство, после чего смывают его и покрывают поверхности защитным воском, чтобы памятники и скульптуры оставались чистыми как можно дольше и меньше страдали от погодных условий.

На данный момент в порядок приведены памятник В. И. Ленину в Театральном сквере, мемориал сотрудникам органов внутренних дел, памятники В. Н. Татищеву, А. С. Попову, доктору Ф. Х. Гралю, Николаю Чудотворцу, стела «Пермь — город трудовой доблести» и скульптура «Пермский медведь.

В рамках проекта также проводятся уборка ливневой канализации, парков и скверов, улично-дорожной сети. В том числе, на минувшей неделе был выполнен ямочный ремонт на улицах Автозаводской, Анри Барбюса, Барнаульской, Гашкова, Ивановской, Ласьвинской, Карбышева, Кузнецкой, Липатова, Лифанова, Медведева, Мира, Первомайской, Писарева, Сокольской, Толбухина и Янаульской.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Перми приступили к весенней мойке дорог и тротуаров. Улицы моют с шампунем от нефтяных остатков, пыли, масла и зимней грязи.

