В Перми приступили к весенней мойке улиц Технику переоборудуют к летнему сезону

Фото: telegram-канал "Дорожная обстановка Перми и края"

В Перми приступили к весенней мойке улиц, дороги и тротуары в городе очищают с шампунем. Для этого коммунальную технику Дорожно-эксплуатационной службы переоборудуют к летнему сезону, зимнее оборудование меняют на поливомоечное.

«Техника меняет «наряд». Коммунальные дорожные машины снимают зимнее оборудование. Теперь в ходу поливомоечное оборудование. Город моют с шампунем. Дороги, тротуары, бортовой камень, ограждения, остановки — всё очищают от нефтяных остатков, пыли, масла и зимней грязи специальными моющими средствами», — рассказали в ГКУ «ЦБДД Пермского края».

Для уборки на центральных улицах привлекли дорожные пылесосы, пластиковые ограждения моют специальной навесной щёткой. Всего к летнему режиму переоборудовано около 40% техники, остальная продолжает вывозить снег, в том числе с региональных дорог.

