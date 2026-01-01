В провинциях Пермского края средняя зарплата составила 63 тысячи рублей По данному показателю регион занял 39 место по России

Константин Долгановский

Жители малых и средних населённых пунктов Пермского края в среднем зарабатывают 63,3 тыс. руб. в месяц. Такими данными поделилось РИА Новости по итогам 2025 года. За год показатель вырос на 14%.

Среди других российских регионов Пермский край оказался на 39 месте по уровню зарплат и на 51-м — по росту показателя год к году. Самые высокие суммы оплаты труда зафиксированы в провинциях Чукотки — 186,8 тыс. руб., Магаданской области — 179,7 тыс. и ЯНАО — 158,3 тыс. Самые низкие — в Чечне (32,4 тыс. руб.), Ингушетии (36,1 тыс.) и Дагестане (38,8 тыс.). Наибольший прирост наблюдается в Татарстане (+20,6%), наименьший — в Ингушетии (+0,6%).

Аналитики рассчитали отношение зарплаты в провинциях региона к стоимости фиксированного набора товаров и услуг и составили общий рейтинг. Прикамье оказалось на 49-м месте с показателем 2,63, потеряв с прошлого года четыре строчки. Лидерами остались Ненецкий АО (5,56), Ямало-Ненецкий АО (5,46) и Магаданская область (5,46), аутсайдерами — Чеченская Республика (1,41), Республика Ингушетия (1,63) и Республика Дагестан (1,77).

Для сравнения, Ленинградская область заняла 11 место — 3,82, со средней зарплатой 92,1 тыс. руб. в месяц (+16,9%), Московская область — 15-е место с показателем 3,62, со средней зарплатой 104,8 тыс. (+15,8%), Свердловская область — 33-е с показателем 2,97, с зарплатой 73,4 тыс. (+13,5%).

Отношение зарплаты в малых и средних населённых пунктах к зарплате крупных городов Прикамья составило 75,1%. Среди исследуемых регионов показатель более 100%, где в провинциях зарабатывают больше, чем в крупных городах, зафиксирован в 12 субъектах, наиболее высокий — в Ненецком АО (132,1%), ровно 100% — в Ленинградской области. Наименьшее значение зафиксировано в Ингушетии и Чечне — по 63,4%.

Годом ранее уровень зарплат в малых и средних городах Пермского края в среднем составлял 57,3 тыс. руб. Отношение показателя к потребительскому набору товаров и услуг — 2,58.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.