Жители малых населённых пунктов Прикамья в среднем зарабатывают 57 тысяч рублей Регион оказался в середине рейтинга по уровню зарплат Поделиться Твитнуть

Прикамье оказалось в середине рейтинга российских регионов по уровню зарплат в малых и средних населённых пунктах. По информации РИА Новости, средней зарплаты жителей провинций в Пермском крае хватает на 2,58 фиксированных наборов товаров и услуг по ценам 2024 года. С этим показателем в общем рейтинге регион занял 45-ю строчку.

Номинальная зарплата в целом по стране выросла на 18,3%, до 76,5 тыс. руб. в среднем на одного занятого. Медианное значение соотношения средней зарплаты и стоимости фиксированного набора составило 2,7 (+0,32 к прошлому году). В среднем зарплаты жителей небольших населённых пунктов оказались на 13% меньше, чем жителей крупных городов. Основным показателем ранжирования в рейтинге стало отношение средней зарплаты в провинции к региональной стоимости фиксированного набора товаров и услуг (Москва и Санкт-Петербург в рейтинге не учитывались).

В Прикамье средняя ежемесячная заработная плата составила 57,3 тыс. руб. Её годовой прирост сложился в 19,3%. Эксперты подсчитали, что разница в зарплатах у жителей малых и больших населённых пунктов значительно отличается от общероссийского показателя. Так, население провинций Пермского края зарабатывает на 25,4% меньше, чем в крупных городах и столице региона.

Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий АО, где на зарплату можно купить 5,52 фиксированных набора товаров и услуг, Ненецкий АО с показателем 5,11 и Магаданская область — 4,92. Аутсайдерами стали Чеченская Республика (1,45), Республика Ингушетия (1,64) и Республика Дагестан (1,73), здесь же оказались самые низкие зарплаты: 29,8 тыс., 32,7 тыс. и 34,7 тыс. руб. соответственно. Самые высокие зарплаты жителей малых и средних населённых пунктов оказались на Чукотке (161,1 тыс. руб.), в Магаданской области (151,3 тыс. руб.) и ЯНАО (146,2 тыс. руб.).

В 11 регионах оплата труда в небольших населённых пунктах оказалась выше, чем в крупных городах. Самые высокие значения среди них: в Ненецком АО — 39,8%, Амурской области — 25,6% и Республике Коми — 24,2%. Самый низкий уровень зарплат в провинциях по сравнению с крупными городами оказался в Чечне (в провинциях меньше, чем в крупных городах на 35,1%), Омской области (на 33,3%) и Дагестане (на 31,1%).

Ранее «Новый компаньон» писал, что работодатели открыли в Пермском крае 2 тыс. вакансий с зарплатой 200 тыс. руб. и выше. Наибольшее количество из них приходится на водителей, курьеров и специалистов по металлообработке.

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