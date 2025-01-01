Работодатели открыли в Прикамье 2 тысячи вакансий с зарплатой 200 тысяч рублей и выше Наибольшее количество высокооплачиваемых вакансий приходится на водителей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В марте специалисты hh.ru провели исследование рынка труда в Пермском крае, изучив опубликованные вакансии с целью определить наиболее оплачиваемые профессии.

Почти 2 тыс. предложений о работе в Пермском крае в марте 2025 года предусматривали зарплату от 200 тыс. руб. Это значительно превышает средний уровень зарплат в регионе, который в феврале составил 60,3 тыс. руб.

Наибольшее количество высокооплачиваемых вакансий приходится на водителей (14% от общего числа предложений с доходом от 200 тыс. руб.), курьеров (13%), специалистов по металлообработке (8%), а также менеджеров по продажам и работе с клиентами (6%).

Компании, готовые предложить зарплату от 200 тыс. руб. и выше, в основном работают в сферах строительства, недвижимости и проектирования (8%), бизнес-услуг, автомобильного бизнеса, промышленного оборудования, а также металлургии и металлообработки (по 4%).

В hh.ru также составили топ-10 вакансий с высокими предлагаемыми зарплатами в Пермском крае.

Так, хирург-имплантолог может рассчитывать на зарплату от 500 000 рублей (после уплаты налогов), зарплата руководителя отдела разработки 1С начинается от 450 000 рублей (до налогообложения); управляющий проектами — от 400 000 рублей в месяц (чистыми); опытный программист 1С (Senior) — от 350 000 рублей ежемесячно (после вычета налогов); доход директора по маркетингу стартует от 300 000 рублей в месяц (на руки); зарплата стоматолога-терапевта составляет от 300 000 рублей каждый месяц (чистыми); фрезеровщику обещано от 257 000 рублей в месяц (после уплаты налогов); электрогазосварщику (РД, РАД) предлагается от 250 000 рублей ежемесячно (на руки); начинающий офисный сотрудник может рассчитывать на зарплату от 250 000 рублей в месяц (чистыми), а эксперт по недвижимости может заработать от 160 000 до 468 000 рублей в месяц (после налогов).

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