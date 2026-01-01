За первый квартал в Перми снесли 30 аварийных домов В марте были демонтированы семь таких объектов

Константин Долгановский

В марте на территории Перми снесли семь многоквартирных домов, признанных аварийными. Как рассказали в мэрии, сейчас на объектах завершаются работы по вывозу отходов и благоустройству участков.

В целом с начала года было демонтировано 30 таких объектов, наибольшее количество — в Свердловском районе. За три месяца на его территории снесли восемь аварийных домов. На территории Орджоникидзевского района было снесено семь домов, в Кировском районе — шесть. Ещё пять домов было снесено в Дзержинском районе, три — в Мотовилихинском и один — в Ленинском районе.

Отмечается, что расселение жилья и последующий демонтаж ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и региональных программ по расселению. Освободившиеся земельные участки могут быть использованы для строительства новых домов, соцобъектов и обустройства мест культуры и отдыха.

Ранее «Новый компаньон» писал, что аварийный дом по ул. Чкалова, 38, где 1 апреля произошло обрушение шестого подъезда, снесут до 25 мая.

