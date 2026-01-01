Пермскую галерею в Дни открытия посетили более 12 тысяч человек

Юлия Баталина

В новом здании Пермской художественной галереи завершены Дни открытия: за четыре дня музей посетили более 12 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба галереи.

«12 800 зрителей посетили музей в эти четыре дня. Огромное спасибо каждому, кто разделил с нами этот момент. Атмосферу создавала живая музыка — скрипка, виолончель и гобой звучали на всех этажах. Наши гости фотографировались в специальных фотозонах и фотобудке, оценили просторные холлы и места, где можно спокойно отдохнуть и насладиться видами. Многие отметили новый дизайн, пространственно-планировочные и композиционные решения новых экспозиций», — отметили в художественной галерее.

В Пермской галерее также добавили, что на апрель готова афиша. Среди событий — лекционные курсы, «Библионочь» и детские экскурсии. Подробности — на официальном сайте музея.

Напомним, с 7 апреля продолжит работу бесплатный автобус до входа в галерею от остановки «Улица Ленина» по ул. Сибирской и обратно.

