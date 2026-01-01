В Перми до 10 мая продлили автобусные маршруты к новому зданию галереи Они возобновятся 7 апреля

Олег Антонов

Пермская художественная галерея объявила о продлении бесплатного проезда на брендированных автобусах до нового здания по ул. Советской, 1, с 7 апреля до 10 мая.

В будни (вторник—пятница) первый автобус отправляется от ул. Сибирской в 12:00, последний — в 20:20. Последний рейс от галереи — в 20:50. В выходные (суббота и воскресенье) первый автобус отправляется в 10:00, последний — в 20:20. Последний рейс от галереи — в 20:50.

Для перевозки пассажиров будут использоваться низкопольные автобусы, вмещающие до 60 человек, которые доставят посетителей прямо ко входу в галерею на ул. Советской, 1.

Ранее запуск шаттлов анонсировался только на дни открытия галереи со 2 по 5 апреля.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.