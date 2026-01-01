Безвизовый режим между Россией и Китаем может быть продлён навсегда За продление выступил посол КНР

Константин Долгановский

Безвизовый режим между Россией и Китаем, который был введён до 14 сентября 2026 года, может быть продлён навсегда. Об этом ТАСС сообщил посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй.

По информации агентства, он сказал, что продлить безвизовый режим между странами будет полезно навсегда, поскольку это выгодно для обеих сторон и предоставляет много удобных условий.

Напомним, с 15 сентября 2025 года граждане РФ, имеющие обычный загранпаспорт, могут путешествовать в Китай с туристическими, деловыми целями, а также для посещения родных и близких без визы на срок до 30 дней. Президент России подписал приказ о введении аналогичного режима в отношении граждан КНР 1 декабря 2025 года. Программа будет действовать до 14 сентября 2026 года.

Ранее Россия безвизовый режим был введён с Саудовской Аравией и Оманом. Следующими кандидатами на включение в этот список стали Малайзия, Бахрейн и Кувейт.

