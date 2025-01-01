Пермяки смогут посещать Китай без визы на срок до 30 дней Цены на путёвки в КНР начинаются от 150 тысяч рублей на двоих Поделиться Твитнуть

Алексей Суханов

С 15 сентября граждане России, имеющие обычный загранпаспорт, смогут посещать Китай без визы на срок до 30 дней. Об этом сообщил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. Он заявил, что китайская сторона приняла решение о расширении списка стран, граждане которых получат право на безвизовый въезд. Данная пилотная программа будет действовать для россиян с 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года.

В рамках безвизового режима россияне смогут путешествовать в Китай с туристическими, деловыми целями, а также для посещения родных и близких.

Как рассказала изданию «Пятница» директор Azur Travel Екатерина Леушканова, Китай представляет собой привлекательное туристическое направление для жителей Перми.

КНР предлагает разнообразные возможности для отдыха: интересные экскурсионные программы, изобилие фруктов, свежие морепродукты, тропическая природа и богатая культура. В настоящее время наиболее востребован остров Хайнань. Пермякам доступны прямые рейсы из Екатеринбурга или Астаны, куда можно добраться из Екатеринбурга, сообщила Леушканова.

По её словам, при вылете из Екатеринбурга на остров Хайнань в сентябре, тур на 10 ночей с завтраками обойдётся пермякам минимум в 150 тыс. руб. на двоих. Если же речь идет о пятизвёздочных отелях с завтраками и ужинами, то стоимость тура на двоих составит более 200 тыс. руб. Также доступны рейсы в Пекин, где проживание в течение шести ночей обойдётся в 174 тыс. руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.