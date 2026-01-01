Пермяки вновь жалуются на неработающее приложение оплаты парковок Городские власти считают, что технических сбоев не было

Скриншот сайта платных парковок Перми

Читатели «Нового компаньона» сообщили о невозможности оплатить парковку с помощью приложения RuParking. Несколько лет назад его разработали в мэрии Перми в качестве одного из способов внесения платы за занимаемое место на муниципальных парковках. В частности, сервис не работает на устройствах iPhone.

В мэрии изданию прокомментировали жалобы. Там утверждают, что с начала апреля технические сбои на сайте и в приложении RuParking не фиксировались. В МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» уточнили, что возможные трудности с использованием мобильного приложения могут быть связаны с ограничениями сотовой связи и зоной покрытия мобильного интернета у операторов.

В связи с этим в дирекции посоветовали автомобилистам перед входом на сайт и в приложение отключить VPN-сервис.

«После прошедшей кибератаки на сервисы по оплате парковочного времени пользователям мобильного приложения необходимо обновить его. Если пользователь еще не переустановил приложение, нужно это сделать сразу», — сообщили в пермской дирекции.

Кроме того, как пояснили городские власти, администрация Перми опубликовала на своём сайте все возможные способы оплаты:

— сайт «Парковочное пространство Пермь» (permparking.ru) — оплата возможна с постоплатой в течение суток и до 23:59 следующего дня;

— отправка SMS на номер 7878 (формат: р59*номер тарифной зоны*госномер ТС*количество часов);

— оплата через паркоматы;

— сервис «СберБанк Онлайн»;

— терминалы и банкоматы Сбербанка.

Отвечая на вопрос о штрафах за неоплаченную парковку, в дирекции пояснили, что аннулировать их невозможно, однако жители могут обжаловать штраф в судебном порядке. Для этого нужно подать жалобу в районный суд Перми по месту совершения правонарушения, в том числе через Административную комиссию (ул. Пермская, 2а). Часы приёма: вторник, четверг с 13:00 до 17:00, среда с 09:00 до 12:00.

Как ранее писал «Новый компаньон», 11 марта в автоматизированной системе оплаты парковок Перми возникли технические сбои из-за массированной DDoS-атаки на портал permparking.ru. Для обеспечения безопасности портал и связанные с ним сервисы были временно отключены. Тогда в мэрии сообщили, что в связи с техническими неполадками с 10 по 13 марта пользователи платных парковок не будут привлекаться к административной ответственности за неуплату.

