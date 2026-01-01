Восстановление работы системы оплаты парковок в Перми ожидается 16 марта
Массированная DDoS-атака на сервисы продолжается
Кибератака на сервисы оплаты парковочного времени продолжается, и они временно не функционируют. Об этом сообщили в МКУ «Пермская дирекция дорожного движения», отметив, что с 10 по 13 марта пользователи платных парковок освобождены от ответственности.
В МКУ напомнили, что с 11 марта в работе автоматизированной системы оплаты парковок Перми возникли технические неполадки.
По информации специалистов учреждения, портал permparking.ru подвергается массированной DDoS-атаке. Для обеспечения безопасности портал временно закрыт, и другие сервисы оплаты также не работают из-за продолжающейся киберугрозы. Восстановление системы запланировано на 16 марта.
С 10 по 13 марта пользователи платных парковок не будут привлекаться к административной ответственности. В выходные дни зона платной парковки остаётся бесплатной.
