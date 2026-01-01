Из-за режима беспилотной опасности в Перми вышло из строя приложение для оплаты парковок Сбой случился 11 марта Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

В столице Прикамья водители жалуются на невозможность оплатить платную парковку в центре с помощью приложения Permparking. Сервис не работает уже второй день, а пермяки в соцсетях активно обсуждают эту тему. Главный вопрос: будут ли штрафы тем, кто по объективным причинам не может внести плату за занятое парковочное место.

«Новый компаньон» обратился в Пермскую дирекцию дорожного движения. В ведомстве пояснили, что приложение перестало работать после объявленного 11 марта в регионе режима беспилотной опасности.

«Приложение чинят. Когда его сделают, ответить затрудняемся. Делаем всё возможное», — сообщили в дирекции.

В качестве альтернативного способа оплаты водителям предлагают воспользоваться либо паркоматами, которые размещены около зон платного паркинга, либо продиктовать госномер своего автомобиля сотруднику дирекции и указать время и место парковки. Эти данные передадут в административную комиссию, в которой впоследствии можно будет уточнить все вопросы.

