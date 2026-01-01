В Перми восстановили основные сервисы оплаты парковки В то же время на сайт Permparking.ru продолжается массированная DDoS-атака Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» ответили на запрос «Нового компаньона» в связи с перебоями в работе мобильного приложения для оплаты парковок.

В ведомстве пояснили, что сейчас восстановлена работа основных сервисов оплаты и доступны все способы, которыми автовладельцы могут оплатить парковку, в том числе с использованием SMS-сообщения, мобильного приложения RuParking, паркомата и СберОнлайн.

Скриншот сайта платных парковок Перми

При этом сайт платных парковок permparking.ru до сих пор не работает: на портал осуществляется массированная DDoS-атака, поэтому в целях безопасности и отражения атаки портал временно закрыт, отметили в дирекции.

Что касается мобильного приложения, то часть пользователей «может столкнуться с трудностями при работе с мобильным приложением на устройствах iPhone — это связано с фильтрацией трафика в рамках противодействия атаке. К утру 13 марта все сервисы будут работать в штатном режиме, заявили в мэрии.

Как ранее писал «Новый компаньон», с 10 марта пермские автовладельцы начали массово жаловаться в соцсетях на невозможность оплатить парковку. Тогда в Пермской дирекции дорожного движения сообщили, что сбой в работе приложения случился на фоне введённого ранее в Пермском крае режима беспилотной опасности, и штрафовать за неоплату парковки не будут.

