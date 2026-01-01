Водителей Перми пообещали не штрафовать из-за неработающего приложения Permparking Сервис до сих пор недоступен Поделиться Твитнуть

Фото: Анастасия Гилёва

В МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» сообщили, что с 11 марта в работе автоматизированной системы оплаты парковок Перми произошёл технический сбой. Специалисты устанавливают причины, работу системы планируется восстановить 12 марта.

«За неоплату парковочного времени 10 марта пользователи, которые не успели воспользоваться постоплатой 11 марта, привлекаться к административной ответственности не будут», — сообщили в ответе на запрос «Нового компаньона» в дирекции.

Также в ведомстве отметили, что если работа системы не восстановится сегодня, то за неоплату 11 марта пользователи привлекаться к ответственности тоже не будут.

Всем пользователям парковок предложили воспользоваться системой постоплаты в мобильном приложении или на сайте после восстановления их работы.

Как ранее писал «Новый компаньон», с 10 марта автомобилисты стали массово жаловаться на невозможность оплатить парковку. В Пермской дирекции дорожного движения тогда пояснили, что сбой в работе приложения произошёл из-за режима беспилотной опасности, который вводился в начале недели.

