На пост главы Краснокамского округа заявились два кандидата Свои программы развития территории они представят 10 апреля

фото предоставлены администрацией Краснокамского округа

Стали известны итоги работы конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность главы Краснокамского округа в Пермском крае. В борьбу за пост руководителя муниципалитета вступили два претендента: начальник управления экономического развития местной администрации Илья Куличков и бывший заместитель председателя правительства Пермского края Александр Борисов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснокамского округа.

10 апреля кандидатам предстоит представить свои программы развития территории в рамках конкурсного испытания.

Напомним, в январе этого года Седьмой кассационный суд в Челябинске оставил без изменений решение Пермского краевого суда, которое обязывало уволить главу Краснокамского муниципального округа Игоря Быкариза. Ранее прокуратура вышла с иском в суд и потребовала уволить чиновника в связи с утратой доверия. Быкариз не согласился с этим и оспаривает иск в судах различных инстанций.

