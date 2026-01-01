На пост главы Краснокамского округа заявились два кандидата
Свои программы развития территории они представят 10 апреля
Стали известны итоги работы конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность главы Краснокамского округа в Пермском крае. В борьбу за пост руководителя муниципалитета вступили два претендента: начальник управления экономического развития местной администрации Илья Куличков и бывший заместитель председателя правительства Пермского края Александр Борисов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснокамского округа.
10 апреля кандидатам предстоит представить свои программы развития территории в рамках конкурсного испытания.
Напомним, в январе этого года Седьмой кассационный суд в Челябинске оставил без изменений решение Пермского краевого суда, которое обязывало уволить главу Краснокамского муниципального округа Игоря Быкариза. Ранее прокуратура вышла с иском в суд и потребовала уволить чиновника в связи с утратой доверия. Быкариз не согласился с этим и оспаривает иск в судах различных инстанций.
