В Пермский край завезли рекордный объём огурцов из Казахстана Последняя партия овощей прошла проверку в конце марта

фото: freepik

freepik.com

С начала 2026 года в Пермский край из Казахстана поступило 630 тонн свежих огурцов — это в семь раз больше, чем за тот же период прошлого года. Для сравнения: в 2025 году за первые три месяца было ввезено всего 90 тонн. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

В ведомстве отметили, что последняя партия овощей весом 18 тонн прошла проверку Россельхознадзора 31 марта. Специалисты совместно с экспертами Пермского филиала ФГБУ «ВНИИКР» провели досмотр и взяли пробы для лабораторных исследований. По результатам экспертизы опасных карантинных объектов не обнаружено, продукция признана безопасной и допущена к реализации.

По информации управления, был оформлен акт фитосанитарного контроля, подтверждающий качество и безопасность овощей.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.