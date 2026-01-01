В марте в бюджет Перми поступило почти 64 млн рублей от использования платных парковок Штрафы за месяц превысили 32 млн рублей

Константин Долгановский

В марте 2026 года в бюджет Перми поступило 63,8 млн руб. от платных муниципальных парковок. Из этой суммы 31,6 млн составили добровольные оплаты. Такие данные «Новому компаньону» предоставили по запросу в пресс-службе мэрии.

При этом штрафы за неоплату парковочных мест достигли 32,2 млн руб.

«За месяц административной комиссией было вынесено 14,7 тыс. постановлений на общую сумму 36,8 млн руб.», — уточнили в городской администрации.

Как ранее писал «Новый компаньон», в феврале 2026 года доходы от платных парковок составили 28,5 млн руб. (добровольные оплаты), а штрафы — 30,6 млн руб. В январе 2026 года поступления по штрафам были на уровне 17,5 млн руб., а за аналогичный период 2025 года — 14,8 млн руб.

В январе 2026 года было вынесено 14 931 постановление о привлечении к ответственности автовладельцев-неплательщиков.

