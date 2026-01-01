За январь в бюджет Перми поступило 17,5 млн рублей штрафов за неоплату парковок За месяц было вынесено почти 15 тысяч постановлений Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В январе 2026 года было вынесено 14 931 постановление о привлечении к ответственности автовладельцев-неплательщиков, которые пользовались парковками в центре города. Об этом «Новому компаньону» сообщили в МКУ «Пермская дирекция дорожного движения».

«Протоколы по таким делам не составляются, постановления выносятся без участия лиц, в отношении которых возбуждаются дела об административных правонарушениях», — пояснили в дирекции.

С начала года поступления по штрафам составили 17,5 млн руб. (за аналогичный период прошлого года с неплательщиков было собрано 14,8 млн руб.). Всего на сегодняшний день на автовладельцев наложено штрафов на сумму в 28,6 млн руб.

В дирекции на вопрос «Нового компаньона» о планах по развитию парковочного пространства в 2026 году ответили, что они «находятся в стадии обсуждения и последующего утверждения».

«О создании и использовании на платной основе парковок администрация города проинформирует жителей не менее чем за 30 дней до планируемых изменений», — добавили в ведомстве.

