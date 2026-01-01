В феврале платные парковки принесли в бюджет Перми 59 млн рублей Это на 83% больше, чем в январе

Константин Долгановский

В феврале 2026 года доходы от взимания платы за пользование платными муниципальными парковками составили 28,5 млн руб. Об этом «Новому компаньону» сообщили в МКУ «Пермская дирекция дорожного движения».

В ведомстве также отметили, что за этот период от взыскания штрафов в городскую казну поступили — 30,6 млн руб. При этом в дирекции не уточнили количество вынесенных постановлений за неоплату парковок.

Как ранее писал «Новый компаньон», в январе этого года поступления по штрафам составили 17,5 млн руб., а за аналогичный период 2025 года с автомоиблистов, которые не оплачивали занятые парковочные места, собрали 14,8 млн руб.

Напомним, в январе этого года было вынесено 14 931 постановление о привлечении к ответственности автовладельцев-неплательщиков.

