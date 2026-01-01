На конкурсное производство пермского Экопромбанка потратят ещё 4,2 млн рублей Банк стал банкротом более 10 лет назад

Константин Долгановский

Выполняющее функции конкурсного управляющего «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) отчиталось об итогах заседания комитета кредиторов пермского ОАО АКБ «Экопромбанк».

На заседании был рассмотрен отчёт о деятельности конкурсного управляющего, информация о финансовом состоянии банка и его имуществе на 1 февраля 2026 года (без голосования) и утверждена смета текущих расходов (затрат) на мероприятия конкурсного производства в отношении банка на II квартал 2026 года. Бюджет составит 4,259 млн руб.

Ранее АСВ сообщило о повышении процента удовлетворения требований кредиторов первой очереди. К 1 февраля этот показатель вырос с 22,03 до 23,41% от общей суммы неудовлетворенных требований.

На эту дату у банка числилось 1172 кредитора первой очереди, включенных в реестр требований. Общая сумма задолженности перед ними превышала 3,634 млрд руб. На погашение долга направлено 1,049 млрд руб.

АО «АКБ «Экопромбанк» стало банкротом после отзыва лицензии в августе 2014 года. Общая сумма его обязательств составляет более 6,378 млрд руб.

