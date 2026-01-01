Пермский Экопромбанк увеличил выплаты кредиторам первой очереди на 1,37% Банк был объявлен банкротом в 2014 году Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Государственная корпорация АСВ, являющаяся конкурсным управляющим пермского АКБ «Экопромбанк», сообщила о повышении процента удовлетворения требований кредиторов первой очереди. Как стало известно «Новому компаньону», этот показатель вырос с 22,03 до 23,41% от общей суммы неудовлетворенных требований.

На 1 февраля текущего года у банка числилось 1172 кредитора первой очереди, включенных в реестр требований. Общая сумма задолженности перед ними превышала 3,634 млрд руб. На погашение долга направлено 1,049 млрд руб.

АО «АКБ "Экопромбанк"» стало банкротом после отзыва лицензии в августе 2014 года. Общая сумма его обязательств составляет более 6,378 млрд руб., из которых задолженность по вкладам физических лиц и предпринимателей превышает 3,53 млрд руб.

Ранее «Новый компаньон» писал, что Арбитражный суд Пермского края 3 марта 2026 года вынес определение о признании обоснованным заявления о признании бывшего председателя правления Экопромбанка Андрея Туева банкротом и введении в его отношении процедуры реструктуризации долгов.

