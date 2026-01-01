Суд в Пермском крае признал бывшего главу Экопромбанка банкротом Сумма требований к Андрею Туеву оценивается в 319 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Арбитражный суд Пермского края вынес определение о признании обоснованным заявления о признании бывшего председателя правления Экопромбанка Андрея Туева банкротом и введении в его отношении реструктуризации долгов. Решение было вынесено 3 марта.

В начале 2025 года суд удовлетворил иск Агентства по страхованию вкладов о взыскании 319,5 млн руб. ущерба с Туева, его бывшего заместителя Вадима Манина и предпринимателя Сергея Фирсова, причинённого в рамках уголовного дела о хищении средств Экопромбанка и злоупотреблении полномочиями. За данные преступления Туев в 2022 году был приговорён к семи годам лишения свободы, а в 2024-м освобождён условно-досрочно.

В сентябре 2025 года Экопромбанк обратился в арбитраж с требованием признать экс-главу организации банкротом на основании неуплаченной свыше трёх месяцев задолженности в общем размере 319,5 млн руб. В январе к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, были привлечены жена Туева Татьяна Мазука и финансовый управляющий её имуществом Лейла Борлакова.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.