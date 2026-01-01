К делу о банкротстве бывшего главы Экопромбанка привлекли его супругу Заседание суда состоится в конце января Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

К делу о банкротстве бывшего председателя правления Экопромбанка Андрея Туева Арбитражный суд Пермского края привлек его супругу — Татьяну Мазуку и её финансового управляющего. Они привлечены в качестве третьих лиц. Эти данные следуют из картотеки суда.

Следующее заседание по делу назначено на 22 января 2026 года.

Отметим, Татьяну Мазуку признали банкротом в декабре 2022 года с долгами более 56 млн руб.

Как ранее писал «Новый компаньон», в октябре прошлого года в краевом арбитраже было зарегистрировано заявление о признании несостоятельности экс-главы правления Экопромбанка Андрея Туева. Общая сумма претензий к Туеву оценивается в 319,5 млн руб.

Инициатором процесса о банкротстве выступает Экопромбанк, который сам находится в стадии банкротства. Функции конкурсного управляющего в банке выполняет Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

В начале 2025 года судебные органы удовлетворили иск АСВ о взыскании 319,5 млн руб. с Туева, его бывшего заместителя Вадима Манина и бизнесмена Сергея Фирсова. Основанием для иска послужили убытки, возникшие в рамках уголовного дела, связанного с хищением активов Экопромбанка и превышением должностных полномочий.

