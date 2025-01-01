Арбитражный суд Прикамья рассмотрит иск о банкротстве бывшего главы «Экопромбанка» Заседание назначено на 18 ноября Поделиться Твитнуть

Арбитражным судом Пермского края принят к производству иск о банкротстве бывшего председателя правления «Экопромбанка» Андрея Туева. Информация об этом опубликована в картотеке суда. Заседание по делу запланировано на 18 ноября 2025 года. Об этом пишет «Коммерсантъ-Прикамье». Сумма требований к Туеву составляет 319,5 млн руб.

«Экопромбанк», который находится в стадии банкротства, требует признать Туева финансово несостоятельным. Конкурсным управляющим банка выступает Агентство по страхованию вкладов.

Ранее, в начале года, суд удовлетворил иск Агентства по страхованию вкладов о взыскании 319,5 млн руб. с Туева, его бывшего заместителя Вадима Манина и предпринимателя Сергея Фирсова. Иск был связан с ущербом, причинённым в рамках уголовного дела о хищении средств «Экопромбанка» и злоупотреблении полномочиями.

В 2022 году Туев был приговорен к семи годам лишения свободы за эти преступления, однако в 2024 году суд освободил его условно-досрочно.

